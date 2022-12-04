Евгения Медведева: «Знаю, что могу быть тренером. Пока такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в будущем может заняться тренерской деятельностью. 

Сегодня Медведева провела мастер-класс на катке ВДНХ в Москве.

«Я знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Пока у меня такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития.

Пока редко провожу мастер-классы», – сказала Медведева. 

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