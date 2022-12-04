Евгения Медведева: «Знаю, что могу быть тренером. Пока такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в будущем может заняться тренерской деятельностью.
Сегодня Медведева провела мастер-класс на катке ВДНХ в Москве.
«Я знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Пока у меня такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития.
Пока редко провожу мастер-классы», – сказала Медведева.
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