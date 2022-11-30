Медведева об уходе от Тутберидзе: «Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о расставании с тренером после сезона-2017/18.

В 2020-м фигуристка вернулась к Тутберидзе.

– История вашего расставания с Этери Тутберидзе – непростая. Как удалось восстановить отношения?

– Прошлое должно оставаться в прошлом. Я не вижу смысла ворошить его сейчас. Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик.

Но самое главное, что сейчас все хорошо, мы с Этери нормально общаемся, – сказала Медведева.