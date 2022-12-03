Аделина Сотникова: «Можно сказать, что Загитова и Медведева завершили карьеру, но вдруг что-то изменится. Кто-то возвращается через 10 лет и становится чемпионом»
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась мнением о дальнейших карьерах Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
– Вопрос об Алине Загитовой. Она не говорила, что завершает карьеру, но, кажется, что нет пути назад.
– Я тоже долго не говорила, что завершаю карьеру. У меня была надежда вернуться, но все пошло не так – вес поплыл, тяжело было взять себя в руки, понимала, что опять нужно каждый день на тренировку.
И тут либо ты тренируешься с утра до вечера, либо идешь в другую сферу, в другую деятельность.
– Можно ли считать, что Загитова и Медведева завершили карьеру?
– На данный момент можно сказать, что да, путь выбран. Но вдруг что-то изменится. Возьмем других спортсменов – кто-то возвращается через десять лет и становится чемпионом.
Это же уникально. Возможно ли такое в фигурном катании? Если поднимут возраст, то все возможно, – сказала Сотникова.
Почему фигуристы не могут вовремя завершить карьеру? Разбираем все причины
Комментарии