Аделина Сотникова: «Можно сказать, что Загитова и Медведева завершили карьеру, но вдруг что-то изменится. Кто-то возвращается через 10 лет и становится чемпионом»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась мнением о дальнейших карьерах Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

– Вопрос об Алине Загитовой. Она не говорила, что завершает карьеру, но, кажется, что нет пути назад.

– Я тоже долго не говорила, что завершаю карьеру. У меня была надежда вернуться, но все пошло не так – вес поплыл, тяжело было взять себя в руки, понимала, что опять нужно каждый день на тренировку.

И тут либо ты тренируешься с утра до вечера, либо идешь в другую сферу, в другую деятельность.

– Можно ли считать, что Загитова и Медведева завершили карьеру?

– На данный момент можно сказать, что да, путь выбран. Но вдруг что-то изменится. Возьмем других спортсменов – кто-то возвращается через десять лет и становится чемпионом.

Это же уникально. Возможно ли такое в фигурном катании? Если поднимут возраст, то все возможно, – сказала Сотникова.

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