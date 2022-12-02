Ирина Роднина: «Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что, я в 30 лет выиграла Олимпиаду»

Теги сборная России Ирина Роднина Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на прыжковом чемпионате России.

«Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что такого? Я в 30 лет выиграла Олимпиаду. А почему это невозможно?

Туктамышева много раз доказывала, что все возможно. Причем куда больше, чем молодые», – сказала Роднина.

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