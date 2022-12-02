Ирина Роднина: «Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что, я в 30 лет выиграла Олимпиаду»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на прыжковом чемпионате России.

«Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что такого? Я в 30 лет выиграла Олимпиаду. А почему это невозможно?

Туктамышева много раз доказывала, что все возможно. Причем куда больше, чем молодые», – сказала Роднина.

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