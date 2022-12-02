Татьяна Тарасова: «Мы должны приветствовать участие Валиевой в соревнованиях, тем более в прыжковых. Разве она себя когда-то не проявляла?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, а также высказалась об участии в этом турнире.

«Мои ожидания от прыжкового турнира? Жду прыжки, ха-ха. Посмотреть, кто как прыгает и какие прыжки заявляет.

Лиза Туктамышева и четверной тулуп? Раз собирается прыгать, значит, готова.

Мы должны приветствовать участие Камилы Валиевой в соревнованиях, тем более в прыжковых. Разве она себя когда-то не проявляла?

Не нам решать, готова ли она к стартам среди новостей вокруг ее личности. У нее есть тренеры, и они лучше знают, что на нее влияет, а что нет», – сказала Тарасова.

Также Тарасова сообщила, что не посетит прыжковый турнир: «Я хотела бы там быть, но болела и еще на улицу не выходила».

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