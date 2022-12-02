Татьяна Тарасова: «Мы должны приветствовать участие Валиевой в соревнованиях, тем более в прыжковых. Разве она себя когда-то не проявляла?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, а также высказалась об участии Камилы Валиевой в этом турнире. 

«Мои ожидания от прыжкового турнира? Жду прыжки, ха-ха. Посмотреть, кто как прыгает и какие прыжки заявляет.

Лиза Туктамышева и четверной тулуп? Раз собирается прыгать, значит, готова.

Мы должны приветствовать участие Камилы Валиевой в соревнованиях, тем более в прыжковых. Разве она себя когда-то не проявляла?

Не нам решать, готова ли она к стартам среди новостей вокруг ее личности. У нее есть тренеры, и они лучше знают, что на нее влияет, а что нет», – сказала Тарасова.

Также Тарасова сообщила, что не посетит прыжковый турнир: «Я хотела бы там быть, но болела и еще на улицу не выходила». 

Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные