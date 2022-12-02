Роднина о чемпионате России по прыжкам: «Ни за кем следить не буду. Я как не интересовалась, так и не интересуюсь»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Александра Трусова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила, что ей не интересен чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

«Прыжковый турнир? Разнообразить как-то надо. В баскетболе, например, тоже есть турниры по броскам.

Трусова пропустит турнир? Не знаю, скажется ли ее отсутствие на уровне турнира.

Я никогда таких соревнований не видела. И честно, для меня они не очень интересные. Ни за кем следить не буду. Я как не интересовалась, так и не интересуюсь», – рассказала Роднина.

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