Роднина о чемпионате России по прыжкам: «Ни за кем следить не буду. Я как не интересовалась, так и не интересуюсь»
Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила, что ей не интересен чемпионат России по прыжкам, который пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
«Прыжковый турнир? Разнообразить как-то надо. В баскетболе, например, тоже есть турниры по броскам.
Трусова пропустит турнир? Не знаю, скажется ли ее отсутствие на уровне турнира.
Я никогда таких соревнований не видела. И честно, для меня они не очень интересные. Ни за кем следить не буду. Я как не интересовалась, так и не интересуюсь», – рассказала Роднина.
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