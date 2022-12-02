Ренат Лайшев: «Туктамышева – уникальная спортсменка, фигуристка высочайшего класса. Возможно, она и исполнит четверной тулуп»

Президент «Самбо-70» высказался о предстоящем чемпионате России по прыжкам, а также о планах исполнить на этом турнире четверной тулуп.

«Лиза – уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок.

Молодец! Нас ждет необычный турнир, который развивается в таком направлении. Это будет повышать уровень мастерства. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования.

Камила, кажется, будет выступать в турнире. Бесспорно, у нее высокий уровень мастерства. Конкуренция придает этому турниру еще больший интерес. Соперничество всегда должно быть в спорте.

Предстоящий турнир не просто будет проходящим, он привлечет внимание любителей спорта и фигурного катания. Будет по-настоящему увлекательно!» – сказал Лайшев.

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