Радионова о командном прыжковом турнире: «Негласно школы соревнуются друг с другом. Будет любопытно узнать, чей же штаб все-таки победит»

Призер чемпионата мира по фигурному катанию поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, вариант с битвой команд тренеров очень интересен. Негласно школы соревнуются друг с другом. Будет любопытно узнать, чей же штаб все-таки победит. Считаю, что эти соревнования нужно продолжать и, может быть, делать что-то похожее не раз в год, а два. Это будет привлекать внимание зрителей, и таким образом фигурное катание станет еще популярнее.

Для меня эта идея очень интересна, очень нравится. Обычно мы видим программы целиком, но есть фигуристы, делающие уникальные элементы, которые просто нельзя вставлять в программу. Круто, что спортсмены могут их показать», – рассказала Радионова.