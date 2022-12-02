Максим Ставиский: «То, что делают Виртью и Моир, Пападакис с Сизероном не сделают никогда. Канадцы – гении, а французы – просто талантливые фигуристы»

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию сравнил канадских танцоров и с французским дуэтом – .

– Говорят, танцы нужно убрать из олимпийской программы – ничего непонятно, все катаются примерно одинаково, а судьи расставляют пары скорее в порядке авторитетов, чем по уровню исполнения?

– Ну, чтобы помочь зрителям разобраться в происходящем на льду, существует комментатор...

– Далеко не все комментаторы понимают в танцах.

– Я вам больше скажу, в современных правилах даже не все тренеры понимают. У меня был такой опыт, я комментировал раньше на «Евроспорте». Это, на самом деле, очень непросто: соблюсти баланс и не увести зрителя совсем в дебри. Можно сказать, что передержали поддержку или за это судьи сделали дедакшн один балл, но объяснять про изменения ребра – это уже перебор.

Не могу сказать, что я в корне не согласен с тезисом, что танцы стали скучнее. Похожие элементы, похожие по стилю музыки – копировать гораздо легче, чем придумывать свое. Скажем, есть некий элемент и судьи ставят за него четвертый уровень сложности. Так зачем заморачиваться, лучше повторять его из программы в программу. А есть оригинальная хореографическая поддержка, которая отражает характер музыки, но при этом оценивается на второй-третий уровень. И она будет никому не нужна.

Но с другой стороны, я понимаю и задачи нынешних правил. Была цель сделать оценки максимально объективными, создать некие критерии. Но получилось, что Пападакис / Сизерон что-то сделали, всем понравилось и все стали делать такие же по стилю программы. Хотя лично я ставлю выше их пару Виртью / Моир.

– Почему?

– Программу, которую исполняет Сизерон, Моир выучит и сделает через полчаса. А вот наоборот: что делают Виртью и Моир, Пападакис с Сизероном не сделают никогда. Канадцы – это реальные гении. А французы – просто талантливые фигуристы, которые нашли свой стиль, – считает Ставиский.