Артур Минчук: «Работать с кем-то одним, конечно, проще. Но хорошо ли это? В любом деле нужна и важна конкуренция»

Тренер Артур Минчук рассказал об атмосфере в группе .

В группе Москвиной и Минчука тренируются и , и , и Валерий Колесов.

– Насколько важна конкуренция в группе?

– Работать с кем-то одним, конечно, проще. И твоя работа упрощается – только с этими учениками занимаешься, вкладываешься в одних. Но хорошо ли это? В любом деле нужна и важна конкуренция. Любая фирма становится успешной не только за счет умного директора, но и талантливых специалистов, которых он набирает, и которые конкурируют между собой. И эта конкуренция никак не усугубляет их развитие.

Если же она кому-то мешает, то речь идет о неконкурентоспособности. Это уже личное, психология, внутренние я, обиды. Если люди – профессионалы, они всегда будут конкурировать. С помощью этого и получается результат.

–- Как нужно вести себя тренеру, чтобы создать здоровую атмосферу в группе?

– Непростой вопрос, а в парном катании это еще сложнее, потому что мы тренируем пары, и нужен свой подход и к парню, и к девушке, чтобы не выделять ни одного, ни второго, потому что они все это видят и чувствуют. Не знаю, мне кажется, надо просто работать. Должны быть профессиональные доверительные отношения. Если скатываться на личное, ничего не выйдет.

Я прихожу на тренировку, говорю, что надо делать то или это. Дальше все в нормальном спокойном режиме. Понятно, что когда видишь, что все получилось, то внутри радость – сделал! Но поддерживать всех нужно одинаково. Это тоже к вопросу о доверии. Пришли, обсудили, готовы – делаем. Конечно, спортсмены задают вопросы, обсуждаем, разговариваем, но это рабочие моменты.

– Появление Насти Мишиной и Александра Галлямова сказалось на климате в группе? Как грамотно объяснить спортсменам, что им это нужно?

– Спортсмены такого уровня уже не дети. Хотя поначалу они могут не понимать и не видеть всего. Для этого есть тренер, который может объяснить и все разложить. Тренер мыслит стратегически, делает разработку со всем объемом, на год, два, на четыре, в перспективе…

Когда в группе появляются новые спортсмены, то поначалу включаются личные моменты – недопонимания, недовнимание, это воспринимается как нарушение личного пространства: я тут, а кто-то начинает меня теснить. Это все равно, что у меня дома есть стул, на котором всегда сижу, а тут пришли гости, и кто-то другой его занял, возникает неудобство.

Вопрос в том, как к этому относиться. Если циклиться на личном, то работа уйдет на второй план. Потому что будешь сосредоточен на том, чтобы следить за соперниками, а не на том, что делаешь сам, – сказал Минчук.