«Бросить меня на лед в подарок Валиевой? Я не против». Мишина и Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью Максиму Транькову.

– Ожидания от сезона в трех словах.

Мишина: Мощный, тяжелый и интересный.

– Самые неожиданные слова, услышанные от тренера после проката?

Мишина: «Неожиданно».

Галлямов: Или «гиганты»!

– Саша, как придумали твой костюм для произвольной?

Галлямов: Тамара Николаевна (Москвина) и Артур Леонидович (Минчук) хотели что-то такое, чтобы было действительно «вау».

И хотели поразить публику, особенно чтобы был не просто классический костюм – условно говоря, черные штаны и та же красная рубашка – а чтобы полностью был красный костюм, и все действительно немного удивились.

А Николай Юрьевич Морошкин шутит, что я должен в красных штанах приходить на тренировку.

– Я думаю, вам нужно придумать какой-нибудь челлендж, чтобы в конце сезона Артур Леонидович в этом костюме вышел на лед.

Галлямов: Сезон чистых прокатов?

– Артур Леонидович, готовьтесь. Если сезон чистых прокатов, то в конце сезона вы надеваете костюм Александра Галлямова.

Галлямов: Ох, если мой костюм...

Мишина: Тогда Тамаре Николаевне придется тоже...

– На что потратишь призовые?

Мишина: На самосовершенствование.

– Как бы тебя описали друзья?

Галлямов: Компанейский, общительный, футбольный, веселый, шуточный.

– Как вы записаны в телефонах друг у друга?

Мишина: «Саша Галлямов» – со смайликом.

Галлямов: «Настя Мишина» – и смайлик-конечек.

– Как часто Саша говорит о футболе?

Мишина: Ну, мне нечасто, потому что я говорю: «Ага»... Потому что я ничего не понимаю.

Галлямов: Или... (наигранно кивает головой, изображая Мишину – Sports.ru).

Мишина: Мне кажется, это объясняет все!

– На какого персонажа из мультфильма похожа Настя?

Галлямов: У Насти довольно большие щеки, поэтому...

Мишина: Ой, почти комплимент! Да?

Галлямов: Пухлые! Пускай будет, наверное, условный Стич.

Мишина: Стич? Я думала, сейчас «Винни-Пух» скажет, ха-ха.

– То есть Настю ты можешь бросить на лед в подарок Камиле (Валиевой). Потому что ей бросают Стича обычно.

Мишина: Я не против.

Галлямов: Выброс, подкрутка...

– У вас есть общие черты характера?

Мишина: Да, упорство. Вредность, может быть.

Галлямов: Оба бываем вредными.

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