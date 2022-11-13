«Бросить меня на лед в подарок Валиевой? Я не против». Мишина и Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью Максиму Транькову.
– Ожидания от сезона в трех словах.
Мишина: Мощный, тяжелый и интересный.
– Самые неожиданные слова, услышанные от тренера после проката?
Мишина: «Неожиданно».
Галлямов: Или «гиганты»!
– Саша, как придумали твой костюм для произвольной?
Галлямов: Тамара Николаевна (Москвина) и Артур Леонидович (Минчук) хотели что-то такое, чтобы было действительно «вау».
И хотели поразить публику, особенно чтобы был не просто классический костюм – условно говоря, черные штаны и та же красная рубашка – а чтобы полностью был красный костюм, и все действительно немного удивились.
А Николай Юрьевич Морошкин шутит, что я должен в красных штанах приходить на тренировку.
– Я думаю, вам нужно придумать какой-нибудь челлендж, чтобы в конце сезона Артур Леонидович в этом костюме вышел на лед.
Галлямов: Сезон чистых прокатов?
– Артур Леонидович, готовьтесь. Если сезон чистых прокатов, то в конце сезона вы надеваете костюм Александра Галлямова.
Галлямов: Ох, если мой костюм...
Мишина: Тогда Тамаре Николаевне придется тоже...
– На что потратишь призовые?
Мишина: На самосовершенствование.
– Как бы тебя описали друзья?
Галлямов: Компанейский, общительный, футбольный, веселый, шуточный.
– Как вы записаны в телефонах друг у друга?
Мишина: «Саша Галлямов» – со смайликом.
Галлямов: «Настя Мишина» – и смайлик-конечек.
– Как часто Саша говорит о футболе?
Мишина: Ну, мне нечасто, потому что я говорю: «Ага»... Потому что я ничего не понимаю.
Галлямов: Или... (наигранно кивает головой, изображая Мишину – Sports.ru).
Мишина: Мне кажется, это объясняет все!
– На какого персонажа из мультфильма похожа Настя?
Галлямов: У Насти довольно большие щеки, поэтому...
Мишина: Ой, почти комплимент! Да?
Галлямов: Пухлые! Пускай будет, наверное, условный Стич.
Мишина: Стич? Я думала, сейчас «Винни-Пух» скажет, ха-ха.
– То есть Настю ты можешь бросить на лед в подарок Камиле (Валиевой). Потому что ей бросают Стича обычно.
Мишина: Я не против.
Галлямов: Выброс, подкрутка...
– У вас есть общие черты характера?
Мишина: Да, упорство. Вредность, может быть.
Галлямов: Оба бываем вредными.
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