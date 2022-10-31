Минчук о выступлении Бойковой и Козловского: «Ребята справились, они молодцы. Конечно, были допущены ошибки. Будем их исправлять к дальнейшим стартам»

Тренер Артур Минчук оценил выступление пары – на этапе Гран-при России в Сочи, где они одержали победу.

– Учитывая, что это второй старт в сезоне, могу сказать, что ребята справились, они молодцы. Конечно, были допущены ошибки, не без этого. Будем их исправлять к дальнейшим стартам. Все было хорошо, все исполнено, кроме некоторых помарок. Я доволен, ребята тоже довольны. Для этого мы и выступаем, чтобы улучшать результат с каждым стартом.

– Дмитрий сказал, что они с Александрой будут полностью готовы только к чемпионату России. Вы тоже так считаете?

– Да. Они восстановились, до этого пропустили очень много. Самое главное, что у Димы сейчас нет никаких травм, он здоровый. Здесь нужно накататься, и все будет хорошо, – сказал Минчук.

Также он высказался о готовности и .

«Ребята выступят в Москве (12-13 ноября – Sports.ru). Самое главное, что они здоровы. Готовятся, на этой неделе поедут в Москву. У них все хорошо: настроение, программы. Тамара Николаевна (Москвина) поедет на турнир с ними», – добавил тренер.