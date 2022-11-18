Тамара Москвина: «Мишин как-то подарил мне футболку с надписью: «Мне всегда 18. Остальное опыт». Так я и живу»

Тренер по фигурному катанию сообщила, что пока не собирается завершать карьеру.

— На этапе Гран-при в Казани пару и Валерий Колесов выводил на старт . Означает ли это, что вы планируете потихонечку отходить от активной тренерской деятельности?

— Мы работаем достаточно большим коллективом, поскольку сейчас такие времена, что в одиночку результат просто не сделать. Но на соревнования посылаем того или иного специалиста, учитывая обстоятельства. Финансовые в том числе. Иначе говоря, один тренер едет сопровождать спортсменов, другой остается дома и работает с другими.

В Казани был Минчук, в Самару на пятый этап Гран-при с Бойковой — Козловским и Кадыровой — Колесовым поеду я. Еще у нас там выступит юниорская пара, за которой будет следить хореограф Николай Морошкин, он потом останется на взрослую часть соревнований, чтобы помогать мне. У Коли в Самаре живет мама, вот мы и решили, что это хороший повод ее навестить. Если бы речь шла о каком-то другом городе, я бы поехала одна.

— Новая пара — это всегда дополнительные часы работы, дополнительный расход энергии, нервов. Хоть какие-то сомнения у вас были?

— Мы же взяли сначала девочку, партнер появился позже. А сомнения… Знаете, я рассуждаю так: Артуру 33 года, мне 80, если сложить наш возраст и разделить пополам, получится чуть меньше 60. Самый сок для тренерской деятельности, считаю. Разве плохая пара получилась?

— Отличная!

— Ну об этом и речь.

— Но одна из ваших питерских поклонниц писала мне, что незадолго до Пекина-2022 вы выражали желание отойти от активной работы. Получается, передумали?

— Свое желание прекратить тренерскую деятельность я пока еще не заверяла нотариально. Когда сделаю это, тогда и можно будет на эту тему говорить. И то не факт. Наша жизнь слишком часто меняется, чтобы строить далекоидущие планы.

Это как с нарядами: сегодня мне может казаться, что я никогда в жизни не надену красные туфли, а завтра в магазине встретится красная пара, которую неудержимо захочется приобрести. Женщины даже в моем возрасте подвержены подобным порывам. Это же не криминально?

— С возрастом отношение к профессии меняется?

— Нет. Всегда говорю, что мне повезло: я имею возможность заниматься своим хобби так долго, как хочу. И мне за это еще платят зарплату.

Что до возраста, тренерская профессия в этом плане достаточно благоприятна: когда работаешь со спортсменами, настолько сильно погружаешься в их жизнь, что начинаешь чувствовать себя на тот же возраст. Алексей Мишин как-то подарил мне футболку, на которой было написано: «Мне всегда 18. Остальное опыт». Так я и живу, – рассказала Москвина.