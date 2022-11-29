Юрист Анцелиович: «Меняется ли что-то от того, что Валиеву теперь будут представлять российские юристы? Нет, национальность никак не может повлиять»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd отказалась от сотрудничества со стороной российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Чем продиктован отказ швейцарских юристов, сказать тяжело. Мы не знаем, они ли отказались. Иногда инициатором выступает сам спортсмен. Но такое бывает. В этом нет ничего страшного.

Самое главное, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает дело вновь. Сейчас та самая стадия, когда можно представить свою позицию в CAS. Да, это немного усложняет работу юристов, но в этом нет ничего страшного.

Меняется ли что-то от того, что Валиеву теперь будут представлять российские юристы? Нет, национальность никак не может повлиять. Важны лишь профессиональные качества юристов. Все юристы действуют от имени своего представителя», — сказала Анцелиович.

Швейцарские юристы отказались представлять Камилу Валиеву на слушаниях в CAS («Матч ТВ»)