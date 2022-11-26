Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная высказалась о реакции болельщиков на ее различные интервью.

«Мои интервью всегда очень популярные и нашумевшие. Собственно, я не думаю, что это плохо.

Но все равно иногда бывает так, что люди пытаются найти тот подтекст, которого нет, или начинают пытаться читать между строк, ищут тот смысл, который явно не был заложен в словах.

Но, я думаю, тем самым они повышают количество просмотров моих интервью. Кому надо – найдет к чему прицепиться, даже если все идеально. А я не обертка от шоколадки, я не обязана всем нравиться», – сказала Косторная.

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