Татьяна Тарасова: «Туктамышева и Муравьева катались потрясающе! У судей сегодня была сложная задача»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Елизавету Туктамышеву с победой на этапе Гран-при России в Перми.

Второе место сегодня заняла Софья Муравьева.

«Поздравляю Лизу с победой! Было ожидаемо, что борьба за победу развернется между Туктамышевой и Муравьевой. Обе сегодня катались потрясающе!

У судей сегодня была сложная задача. Минимальный отрыв в баллах говорит о том, что до последнего было неясно, кто победит. Поздравляю также и Муравьеву, и тренеров Лизы и Софьи», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

«Лиза боролась, мне нравится что у нее не пропало это ощущение борьбы – за себя, за свое катание, за своего тренера. Это очень приятно, молодец», – цитирует Тарасову ТАСС.