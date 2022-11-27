Инна Гончаренко: «Туктамышева каталась спокойно, я бы сказала, философски, очень грамотно распределяла силы»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.

«Лиза молодец, она в этом сезоне прямо расцвела. Тут двояко – кто должен победить, вопрос риторический. Хочется отметить, что Лиза в очень хорошей форме вошла в этот сезон сама для себя, ее давно мы знаем, у нее очень удачные программы, плюс имя Лизы, рейтинг, поэтому все вместе сыграло.

Когда каталась Соня (Муравьева), надо отдать должное, она последняя каталась, было большое напряжение – девчонки реально боролись за золото, хотели быть первыми, Лиза каталась спокойно, я бы сказала, философски, очень грамотно распределяла силы, а Соня вся сосредоточена была, шла к своей цели.

По прокату я думала, что Соня будет первой, потому что у нее был чистый по элементам каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов – ойлер – тройной сальхов. Я быстренько так прикинула – наверное, Соня будет первой, так сложилось, там же сотые буквально, так что Лиза стала первой, для меня девочки были на равных.

Этапы Гран-при – это отбор в финал, самое главное впереди, здесь важно вот так хорошо выступить, выдержать борьбу, как в данном случае получилось у Сони», – сказала Гончаренко.

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