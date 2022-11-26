«Исторический момент: тренер Плющенко выиграл короткую у Мишина. Формулировку воспринимать с иронией, но факт налицо». Вайцеховская о Гран-при

Журналист Елена Вайцеховская оценила итоги женской короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

Сегодня первое место заняла Софья Муравьева, второй стала Елизавета Туктамышева.

«Исторический момент, между прочим: тренер Плющенко выиграл короткую программу женского одиночного катания у тренера Мишина.

Понятно, что подобную формулировку следует воспринимать пока еще с иронией (тут очень кстати одна из любимых формулировок Профессора «победил, но не превзошел), но факт налицо: Софья Муравьева (тренерский штаб Плющенко) почти на три балла и совершенно справедливо опередила Елизавету Туктамышеву (тренерский штаб Мишина).

Причем превосходство Сони в технической оценке при сопоставимых по сложности прыжках составило почти пять баллов», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

«Споткнулась, потому что наслаждалась катанием». Туктамышева отстала из-за ошибки – а за что свист на оценках?