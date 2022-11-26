Наталья Бестемьянова: «Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Софья Муравьева Серия Гран-при России На призы губернатора Пермского края Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы у женщин на этапе Гран-при России в Перми.

Софья Муравьева заняла первое место, Елизавета Туктамышева стала второй.

«Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Сейчас просто стала немного постабильнее и почувствовала немного уверенности. Ждем произвольную программу», – сказала Бестемьянова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные