Наталья Бестемьянова: «Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду оценила результаты короткой программы у женщин на этапе Гран-при России в Перми.

заняла первое место, стала второй.

«Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Сейчас просто стала немного постабильнее и почувствовала немного уверенности. Ждем произвольную программу», – сказала Бестемьянова.