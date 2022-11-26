Наталья Бестемьянова: «Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы у женщин на этапе Гран-при России в Перми.
Софья Муравьева заняла первое место, Елизавета Туктамышева стала второй.
«Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Сейчас просто стала немного постабильнее и почувствовала немного уверенности. Ждем произвольную программу», – сказала Бестемьянова.
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