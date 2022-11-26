Губанова о выступлении на Гран-при Финляндии: «Прокатом недовольна, хочется скорее забыть эти соревнования. Не понимаю, что случилось – с первого дня не пошло»

Грузинская фигуристка прокомментировала выступление в произвольной программе на этапе в Финляндии.

«Прокатом, конечно, недовольна, просто хочется поскорее забыть эти соревнования. Не понимаю, что случилось – с первого дня тут не пошло. Пыталась абстрагироваться, но сделать ничего не смогла – с первой самой тренировки все было не так, никогда такого не было.

Пыталась взять себя в руки, настроиться как обычно – но не вышло. Может, надо было, чтоб такое случилось – не всегда же катать чисто. А от этого можно теперь оттолкнуться. Спад – это нормально. Надеюсь, такого больше не произойдет.

Нет, травмы не беспокоят, все со здоровьем в порядке, нога не болит.

Неудача в короткой мешала не сильно. Я была абсолютно спокойна, волнения не было, когда на произвольную выходила. Даже странно, будто меня что-то заколдовало. Выходила с уверенностью, что откатаю хорошо, ничего не предвещало.

На тренировках все всегда нормально, ехала я сюда в хорошей форме, прыжки все в порядке, а тут вышла на лед – и как будто я ничего не умею. Теперь с тренером будем разбирать, что это было такое все», – приводит слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка катает за Грузию, но живет в России