Елена Буянова: «Здорово, что федерация организует этапы Гран-при и продолжает движение. Это все готовится очень непросто»

Заслуженный тренер России Елена Буянова высказалась о турнирах, которые проводятся в стране, в том числе о командных соревнованиях «Битва школ».

«В любом случае то, что что-то проводится — это уже хорошо. Это можно назвать по-разному: Кубки, Гран-при. Это сложно организовать, чтобы это было достойного уровня, тем более снимает Первый канал. Турниры проходят не только в Москве, но и в других городах. Это все готовится очень непросто. То, что федерация это все организует и продолжает это движение — это здорово.

Участников, наверное, распределили так, чтобы это удобно было для спортсменов, чтобы они были посеяны как на международном Гран-при и, соответственно, лучшие из них вышли в финал. Может быть, не так зрелищно, потому что только 3-4 спортсмена международного уровня.

Но если смотреть в пределах страны, эти девчонки, мальчишки, пары, которые вообще могли не попасть на такой турнир в плане освещения, организации, это будет их подстегивать, потому что они не соревновались с такими спортсменами. Не все наши ребята, выступая на международных турнирах, успевали выступить на Кубках. А сейчас они выступают, и молодые ребята воочию видят, как они тренируются. Когда они могли себе позволить соревноваться с ними? Мне кажется, тоже будет скачок какой-то.

И кто-то смог занять место на пьедестале. Яметову взять, других ребят, чьих имен вы не знали, вы их увидели. Они тоже достойны этого. Ребята, которые на низких местах, тоже задумаются, почему эти смогли, а я нет? Я считаю, что это огромный стимул», — сказала Буянова.

«У нас очень много появилось командных турниров. На Олимпиаде у нас значимый командный турнир. Дети начинают учиться, так что я считаю, что то, что организовывают такие турниры — это очень здорово. Это сплачивает школы. У нас дети очень сильно готовятся, маленькие поддерживают больших. Это всё очень здорово, очень интересно. Что-то новое — это всегда здорово.

Нужны ли подобные турниры для парников и танцоров? Наверное. Думаю, что это, наверное, очень сложно все организовать. Просто одиночников и одиночниц гораздо больше, чем пар. В таком детском возрасте пар, наверное, еще нет, потому что парники гораздо старше начинают кататься. В юном возрасте вряд ли можно поднимать девочку, они сходятся только тогда, когда что-то уже не получается в одиночном катании. Танцоров тоже меньше, чем одиночников.

Я сейчас часто бываю на соревнованиях в маленьком возрасте — даже невозможно попасть, потому что 50-60 заявок. А вы представляете, сколько времени и льда нужно. Все не так просто, как кажется. Это праздник, но сколько за этим стоит организации, времени, денег. Стоит об этом тоже подумать», — цитирует Буянову «Чемпионат».