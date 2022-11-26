Софья Тютюнина: «Даже я путала Багина с Базиным, пока с Андреем в пару не встала»

Фигуристка Софья Тютюнина рассказала, что раньше путала Андрея Багина с .

Сегодня Тютюнина и Багин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Перми.

Багин: Путают ли меня с Базиным? Да, бывает.

Тютюнина: Даже я путала, пока с Андреем в пару не встала.

Багин: Всю дорогу мы с Егором идем, вместе живем на соревнованиях. Сейчас нас путают меньше внутри круга фигурного катания. А так, да, бывает. Еще Букина туда приписывали. Раньше читал: Базин, Багин, Букин. Не знаю почему. Букин вроде никак не вписывается. А еще раньше Брагин был.