Софья Тютюнина: «Даже я путала Багина с Базиным, пока с Андреем в пару не встала»
Фигуристка Софья Тютюнина рассказала, что раньше путала Андрея Багина с Егором Базиным.
Сегодня Тютюнина и Багин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Перми.
Багин: Путают ли меня с Базиным? Да, бывает.
Тютюнина: Даже я путала, пока с Андреем в пару не встала.
Багин: Всю дорогу мы с Егором идем, вместе живем на соревнованиях. Сейчас нас путают меньше внутри круга фигурного катания. А так, да, бывает. Еще Букина туда приписывали. Раньше читал: Базин, Багин, Букин. Не знаю почему. Букин вроде никак не вписывается. А еще раньше Брагин был.
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