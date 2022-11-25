Тарасова о бое Загитовой и Бузовой: «Деньги делают, что тут еще понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока не верю»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном боксерском бое между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.
Ранее о том, что поединок планируется, неоднократно заявлял промоутер Владимир Хрюнов.
«Они деньги делают. Что тут еще понимать?
Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем – увидим», – сказала Тарасова.
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