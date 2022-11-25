Тарасова о бое Загитовой и Бузовой: «Деньги делают, что тут еще понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока не верю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном боксерском бое между и Ольгой Бузовой.

Ранее о том, что поединок планируется, неоднократно заявлял промоутер Владимир Хрюнов.

«Они деньги делают. Что тут еще понимать?

Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем – увидим», – сказала Тарасова.

Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Забронировали арену в Москве на 9 марта. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать»