Промоутер Хрюнов: «Если Загитова откажется от боя с Бузовой, запасная – Трусова»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто может заменить в бое с певицей Ольгой Бузовой.

«Что если Загитова откажется? Запасная — . Эта идея была высказана агентом — у Трусовой и Загитовой один агент.

Представляете пресс-конференцию перед этим боем? Думаю, на нее надо будет продавать билеты», — сказал Хрюнов.

Агент Трусовой Алексей Николаев опроверг информацию о том, что работает с Загитовой.

«Могу сказать две вещи. Первая: у нас есть договоренность, что мы работаем только с Сашей Трусовой. Никаких клиентов в области фигурного катания у нас быть не может в соответствии с тем обещанием, которое я дал родителям Саши.

Вторая: высказывание Хрюнова очень хорошо характеризует профессиональный уровень и ситуацию в российском спорте», – цитирует Николаева Sport 24.