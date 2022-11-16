Промоутер Хрюнов: «Если Загитова откажется от боя с Бузовой, запасная – Трусова»

Теги Владимир Хрюнов сборная России женское катание Алина Загитова Ольга Бузова Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто может заменить Алину Загитову в бое с певицей Ольгой Бузовой.

«Что если Загитова откажется? Запасная — Александра Трусова. Эта идея была высказана агентом — у Трусовой и Загитовой один агент.

Представляете пресс-конференцию перед этим боем? Думаю, на нее надо будет продавать билеты», — сказал Хрюнов. 

Агент Трусовой Алексей Николаев опроверг информацию о том, что работает с Загитовой. 

«Могу сказать две вещи. Первая: у нас есть договоренность, что мы работаем только с Сашей Трусовой. Никаких клиентов в области фигурного катания у нас быть не может в соответствии с тем обещанием, которое я дал родителям Саши.

Вторая: высказывание Хрюнова очень хорошо характеризует профессиональный уровень и ситуацию в российском спорте», – цитирует Николаева Sport 24. 

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