Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Забронировали арену в Москве на 9 марта. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать»

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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что на 9 марта в Москве забронирована арена для боксерского боя между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Кто может заменить Бузову, если она откажется? Не готов про это рассуждать.

Идет кропотливая работа. Где состоится бой? Мы забронировали арену в Москве на 9 марта, Moscow Musical. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать.

Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю все решится», – сказал Хрюнов. 

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