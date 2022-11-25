Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Забронировали арену в Москве на 9 марта. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что на 9 марта в Москве забронирована арена для боксерского боя между и Ольгой Бузовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Кто может заменить Бузову, если она откажется? Не готов про это рассуждать.

Идет кропотливая работа. Где состоится бой? Мы забронировали арену в Москве на 9 марта, Moscow Musical. Продажа билетов? Пока ничего не могу сказать.

Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю все решится», – сказал Хрюнов.

Промоутер Хрюнов: «Если Загитова откажется от боя с Бузовой, запасная – Трусова»