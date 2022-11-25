«Активно агитирую Алину приехать к нам в Петербург». Загитова взяла интервью у Москвиной на тренировке Мишиной и Галлямова

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла интервью у тренера российских спортивных пар Тамары Москвиной.

Загитова побывала на тренировке Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

«Алине понравилось, и она сказала «Вот мне бы так!» Я ее сейчас активно агитирую к нам приехать в Петербург.

Приезжай. Вот ты катаешься одна, тренер тебе дал задание, ты одна и одна. С кем поговорить, с кем поспорить, с кем поссориться, кому ответить?» – сказала Москвина. 

«Тоже об этом думала. Интересно, да», – ответила Загитова. 

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