«Активно агитирую Алину приехать к нам в Петербург». Загитова взяла интервью у Москвиной на тренировке Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка взяла интервью у тренера российских спортивных пар .

Загитова побывала на тренировке и .

«Алине понравилось, и она сказала «Вот мне бы так!» Я ее сейчас активно агитирую к нам приехать в Петербург.

Приезжай. Вот ты катаешься одна, тренер тебе дал задание, ты одна и одна. С кем поговорить, с кем поспорить, с кем поссориться, кому ответить?» – сказала Москвина.

«Тоже об этом думала. Интересно, да», – ответила Загитова.