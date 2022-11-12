Тамара Москвина: «Мишина и Галлямов зарядили зрителей оптимизмом, пригласили их станцевать вместе вальс счастья»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила прокат своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.

Фигуристы получили за короткую программу 86,47 балла – это выше мирового рекорда. 

«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна. 

Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы – выглядели красиво, мне понравилось», – сказала Москвина. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные