Тамара Москвина: «Мишина и Галлямов зарядили зрителей оптимизмом, пригласили их станцевать вместе вальс счастья»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила прокат своих подопечных и на этапе Гран-при России в Москве.

Фигуристы получили за короткую программу 86,47 балла – это выше мирового рекорда.

«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна.

Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы – выглядели красиво, мне понравилось», – сказала Москвина.