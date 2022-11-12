Тамара Москвина: «Мишина и Галлямов зарядили зрителей оптимизмом, пригласили их станцевать вместе вальс счастья»
Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила прокат своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.
Фигуристы получили за короткую программу 86,47 балла – это выше мирового рекорда.
«Что готовили к этом старту, то и показали, с технической стороны я довольна.
Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы – выглядели красиво, мне понравилось», – сказала Москвина.
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