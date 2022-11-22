Елена Радионова: «Читаю комментарии разных тренеров, спортсменов, что одна толстая, другая не прыгает. Сама была фигуристкой и понимаю, как это задевает»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию поделилась мнением о выступлении на этапе Гран-при России в Самаре, где фигуристка одержала победу.

– Соня Самоделкина выиграла этап, также у нее есть второе место. Насколько большой у нее потенциал? Наверное, впервые за долгое время на пьедестале были фигуристки, которые падали.

– Что касается падений, то просто получился такой этап Гран‑при. А Соня Самоделкина – очень перспективная, очень артистичная фигуристка. Видно, что ей сейчас непросто, но ей надо перетерпеть немножко. Уверена, дальше все будет хорошо у нее, она растет.

Когда девочки находятся в таком периоде, всем непросто. Я считаю, что ни в коем случае не надо давить на них. Я читаю комментарии разных тренеров, спортсменов, что одна толстая, например, другая не прыгает. Не надо трогать их. Я сама была фигуристкой и понимаю, как это задевает. На этом не надо акцентировать внимание.

Девчонок надо только поддерживать, они очень трудятся, я знаю, как это непросто. Неважно, что Самоделкина упала, она прекрасная фигуристка. Она выполняет сложнейшие прыжки, даже если посмотреть по прошлому сезону. Понятно, что сейчас, возможно, они сырые, но сейчас и не главные старты сезона, они только впереди.

Соня еще наберет свою форму, она прекрасно катается, прекрасно слышит музыку. Я знаю, какая она в жизни. Очень хочу, чтобы у нее действительно получилось, – сказала Радионова.

Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон