Сотскова о расстройстве пищевого поведения: «Потребовались долгие годы, чтобы начать относиться адекватно к себе и еде, не считать калории и не стыдить себя»

Бывшая фигуристка Мария Сотскова рассказала о проблемах из-за расстройства пищевого поведения в годы спортивной карьеры.

«У меня был период РПП. Вначале не понимала, что со мной происходит, а когда осознала, то все уже было в запущенном состоянии. Мне потребовались долгие годы, чтобы начать относиться адекватно к себе и еде, не считать калории и не стыдить себя за съеденное.

Самый тяжелый период начался в 2019 году. На фоне стресса завелась машина, которую самостоятельно было не остановить. Долгое время думала, что это нормально, просто заедаю стресс. Но потом начались реальные проблемы со здоровьем.

После завершения карьеры раздобрела прилично. Плюс начался карантин, отпустила себя и сказала: ешь сколько хочешь, завтра еда никуда не денется. За два месяца карантина поправилась килограммов на 10. А во время второго карантина похудела, у меня даже появился мышечный рельеф. Сейчас ем когда хочу и что хочу», – рассказала Сотскова.

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