Сотскова о допинговом деле: «Эта история полностью изменила мою жизнь. Мир фигурного катания закрыл для меня двери»
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем допинговом деле.
В апреле 2020 года Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет. РУСАДА объяснило ее дисквалификацию наличием запрещенной субстанции в пробе и фальсификацией документов.
– Что за ситуация была с допингом? История осталась слабо освещенной в СМИ.
– История действительно была неосвещенной. Думаю, она такой и останется. Мне неприятно об этом вспоминать, я очень болезненно переживала этот период. Эта история полностью изменила мою жизнь.
– Какие ограничения предполагает дисквалификация?
– Я не могу проходить тренировочный процесс вместе с действующими спортсменами, не могу выступать на соревнованиях, тренировать и участвовать в спортивных мероприятиях государственного финансирования. Мир фигурного катания закрыл двери для меня.
– Медали и регалии отобрать не грозились?
– Нет, потому что пробы на момент соревнований у меня были чистыми. Прошло время после завершения карьеры, я нигде не выступала. Все мои медали были завоеваны с чистыми пробами.
– Сегодня все обсуждают допинговый скандал Камилы Валиевой. Твоя дисквалификация прошла относительно тихо. Видимо, потому, что на тот момент ты уже завершила карьеру?
– Да. Плюс я никак не комментировала эту ситуацию. Поменяла номер телефона, чтобы меня не беспокоили бесконечными звонками.
Новость в интернете появилась неожиданно. У меня разрывался телефон, звонки и сообщения поступали каждую минуту, я не могла нормально существовать. Я выключила телефон, а потом завела новую сим‑карту.
Больше никаких комментариев на этот счет я не давала, потому что не хочу возвращаться к этим ужасным событиям, – сказала Сотскова.
Грандиозный допинг-бан в фигурке: Марии Сотсковой дали 10 лет за подделку документов. Она катала на Олимпиаде с Медведевой и Загитовой
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