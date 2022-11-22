Сотскова о допинговом деле: «Эта история полностью изменила мою жизнь. Мир фигурного катания закрыл для меня двери»

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своем допинговом деле.

В апреле 2020 года Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет. РУСАДА объяснило ее дисквалификацию наличием запрещенной субстанции в пробе и фальсификацией документов.

– Что за ситуация была с допингом? История осталась слабо освещенной в СМИ.

– История действительно была неосвещенной. Думаю, она такой и останется. Мне неприятно об этом вспоминать, я очень болезненно переживала этот период. Эта история полностью изменила мою жизнь.

– Какие ограничения предполагает дисквалификация?

– Я не могу проходить тренировочный процесс вместе с действующими спортсменами, не могу выступать на соревнованиях, тренировать и участвовать в спортивных мероприятиях государственного финансирования. Мир фигурного катания закрыл двери для меня.

– Медали и регалии отобрать не грозились?

– Нет, потому что пробы на момент соревнований у меня были чистыми. Прошло время после завершения карьеры, я нигде не выступала. Все мои медали были завоеваны с чистыми пробами.

– Сегодня все обсуждают допинговый скандал . Твоя дисквалификация прошла относительно тихо. Видимо, потому, что на тот момент ты уже завершила карьеру?

– Да. Плюс я никак не комментировала эту ситуацию. Поменяла номер телефона, чтобы меня не беспокоили бесконечными звонками.

Новость в интернете появилась неожиданно. У меня разрывался телефон, звонки и сообщения поступали каждую минуту, я не могла нормально существовать. Я выключила телефон, а потом завела новую сим‑карту.

Больше никаких комментариев на этот счет я не давала, потому что не хочу возвращаться к этим ужасным событиям, – сказала Сотскова.

Грандиозный допинг-бан в фигурке: Марии Сотсковой дали 10 лет за подделку документов. Она катала на Олимпиаде с Медведевой и Загитовой