Вайцеховская о повышении возрастного ценза: «Это логично хотя бы из-за ситуации с Валиевой. Спорт – это зона, где взрослые люди должны отвечать за свои поступки»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– Это логично хотя бы потому, что вот сейчас мы имеем ситуацию с Валиевой.

С одной стороны, нам твердят, что она защищенное лицо. С другой, она попала под удар так, как не попадал на моей памяти ни один взрослый спортсмен. Что это, если не профанация?

Я считаю, что спорт – это зона, где находятся взрослые люди, которые должны отвечать за свои поступки.

– Потеряет фигурное катание что-то?

– Очень много потеряет из-за ситуации, которая сложилась сейчас. Уже понятно, что резко падает интерес спонсоров, зрителей.

Нужно что-то делать, находить новые формы, которые способны зрителей и спонсоров удержать. Но пока с этим ничего не делается ни по эту, ни по ту сторону, – сказала Вайцеховская.

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