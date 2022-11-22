CAS о деле Валиевой: «Скорость, с которой дело будет рассмотрено, определяется как сторонами процесса, так и CAS»

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали о сроках рассмотрения допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что будут настаивать на скорейшем вынесении решения по делу.

«Кодекс спортивного арбитража устанавливает шаги, которые должны быть предприняты в рамках процедуры CAS.

Следующим шагом в этой процедуре является подача WADA апелляционной записки. Оно должно сделать это в течение 10 дней после истечения срока подачи апелляции.

Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ. Однако эти сроки могут быть продлены (или сокращены) по соглашению сторон.

Соответственно, скорость, с которой дело будет рассмотрено CAS, определяется как сторонами, так и CAS», – ответили в пресс-службе суда.

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