Вайцеховская о Бахе: «Во все времена выгодно быть удобным. Роднина однажды сказала: ты можешь иметь мнение, когда ты на первой ступени пьедестала и оттуда на всех плюешь»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Во все времена очень выгодно было быть удобным. Ира Роднина хорошо однажды сказала: иметь свое мнение ты можешь тогда, когда стоишь на первой ступени пьедестала почета. И не для прессы добавила: и оттуда на всех плюешь.

Мне кажется, по отношению к Баху у нас всех, у спортсменов – когнитивный диссонанс. Именно потому, что он олимпийский чемпион (Монреаля-1976 в фехтовании – Sports.ru). Я сама очень долго не могла эти вещи состыковать: мне казалось, что олимпийский чемпион просто не может так относиться к спортсменам.

Для меня всегда было первостепенно это понятие: мы с тобой одной крови – ты и я. И это работало. И тут появляется Томас Бах. И до сих пор не понимаю этого.

Мозгами я понимаю, что ему так удобно, он очень зависим. Причем он пытается быть хорошим и там, и там, все время лавирует. С этой точки зрения его, наверное, можно даже пожалеть. Но это не стыкуется в моем понимании со словами олимпийский чемпион», – сказала Вайцеховская.

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