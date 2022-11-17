Ирина Роднина: «Спортсменам надо готовиться к Олимпиаде. Наша задача – быть готовыми, надеемся, что-то поменяется»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о призыве главы МОК Томаса Баха не политизировать спорт.

На саммите G20 Бах заявил: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится».

«Думаю, спортсменам надо готовиться к Олимпиаде. Олимпийские игры – это наивысшие соревнования. Каждый спортсмен мечтает туда попасть.

Мы, со своей стороны, успешно пытаемся создавать спортсменам все условия не только для тренировок, но и для соревнований. Для их поощрения.

Наша задача – быть готовыми. Надеемся, что что-то поменяется», – сказала Роднина.