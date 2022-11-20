Рылов об отстранении сборной: «Я не скептик, но настроение по отношению к нам особо не поменялось. Красивые слова Баха на эту тему – из разряда фантастики»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов оценил шансы допуска сборной России к международным стартам.

– Хочется чего-то особенного в плане результата?

– Так как я уже подхожу во всеоружии, сейчас надо просто улучшить, а уже в следующие полгода постараться выйти на какие-то более высокие результаты.

– Веришь, что есть шанс допуска на чемпионат мира?

– Не особо. Я не скептик, но настроение по отношению к нам особо не поменялось. Да и зависит это не от мнения людей в целом, а от тех, кто принимает решения, они еще от кого-то зависят…

– Как отнесся к словам Томаса Баха (ранее глава МОК заявил, что в Олимпиадах должны участвовать все страны, в том числе конфликтующие – Sports.ru)?

– Для меня все красивые слова на эту тему – из разряда фантастики. Вопрос в том, что будет делаться, а не то, что говорится. Слова ничего не значат.

Потом будет другое интервью, в котором он скажет: ну не получилось. Найдет много прекрасных, интеллигентных, красивых, обтекаемых слов, но в итоге скажет: не получилось.

Посмотрим, что будет дальше. Пока все выступают за равноправие, за выступление всех гендеров. Все должны участвовать, но кроме России. Пока это именно так звучит, – сказал Рылов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл