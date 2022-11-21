Рудковская о муже Липницкой: «Он принял решение идти и отстаивать честь Родины. Мы предложили помочь с отсрочкой, могли все сделать, но он сам захотел»

рассказала, что муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Владислав Тарасенко добровольно решил принять участие в боевых действиях на Украине.

Ранее стало известно, что осенью экс-фигуриста мобилизовали.

Тарасенко и Липницкая – тренеры академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь.

«Влад Тарасенко мобилизован, он воюет за нашу родину. тренирует сама, ей помогает Артем Значков.

Мы гордимся, что его призвали, мы могли сделать отсрочку ему. Но он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины. Юля тяжело переживает, мы ее всячески поддерживаем.

Все его очень ждем обратно, дети очень ждут его. Это был шок. Мы предложили помочь с отсрочкой, мы могли все сделать. Но он сам захотел, хотя он не был в первой категории призыва», – сказала Рудковская.

«Он не попадал под категорию первых мобилизованных. Он не служил, был в спортроте. Его как-то по ошибке призвали. Он не стал оспаривать эту ошибку.

Когда мы предложили помощь, был шок, когда он отказался. Мы все переживаем, поддерживаем Юлю. Думаю, ей тяжело. Это еще одна страница драматургии нашей академии.

Действительно мы гордимся. <...> Вот такая у нас история. Душещипательная, но очень искренняя и честная», – приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Плющенко о муже Липницкой: «Он активно проходит подготовку, скоро должен отбыть на передовую. Сказал, что будет защищать Отечество»