Плющенко о муже Липницкой: «Он активно проходит подготовку, скоро должен отбыть на передовую. Сказал, что будет защищать Отечество»

подтвердил, что экс-фигурист и муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Владислав Тарасенко был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую.

Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество.

Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю. Говорил ли ему какие-то напутственные слова? Это личное», – сказал Плющенко.

Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали в армию («Р-Спорт»)