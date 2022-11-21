Щербакова озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая».

Это проект китайской компании CGTN, работы созданы на основе классических китайских мифов и легенд. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и другие. В проекте задействованы знаменитости из России.

Неизвестная жизнь Трусовой и Щербаковой в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные