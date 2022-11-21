Щербакова озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова озвучила один из роликов цикла «Ожившие мифы древнего Китая».
Это проект китайской компании CGTN, работы созданы на основе классических китайских мифов и легенд. Они рассказывают об известных мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и другие. В проекте задействованы знаменитости из России.
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