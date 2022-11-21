Александра Бойкова: «Спасибо нашей команде за плодотворную работу перед этапом Гран-при в Самаре»
Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, подвела итоги Гран-при России в Самаре, где их пара одержала победу.
«Этап гран-при в Самаре подошел к концу, но положительные эмоции от него останутся с нами еще надолго
Спасибо всем, кто пришел на трибуны, кто смотрел и болел онлайн! Ваша поддержка всегда ощутима.
Спасибо нашей команде за плодотворную работу перед этим стартом!
Но пора двигаться дальше и достигать новых вершин! До встречи в Петербурге на прыжковом турнире», – написала Бойкова в соцсети.
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