Александра Бойкова: «Была тяжелая подготовка к этому старту. То, что мы откатали чисто – это для меня большая победа»

Пара Александра Бойкова и прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Самаре.

– Какие ощущения от проката?

Козловский: Прекрасно, наконец-то выкатали нашу произвольную программу чисто на соревнованиях, со сложным набором, в по-настоящему напряженной соревновательной обстановке. Мы рады, что нам удалась эта маленькая победа, пусть это будет хорошим началом больших побед.

– Саша, эмоционально отреагировали на концовку, с чем связано?

Бойкова: Не хочу вдаваться в подробности, была тяжелая подготовка к этому старту. Об этом знают только наши близкие и тренеры. Я думаю, они вместе с нами переживали, вместе с нами радовались, конечно, то, что мы откатали чисто, это в первую очередь для меня большая победа и достижение. Конечно, и для моего партнера, которого я опять на разминке понервировала, но ничего, главное – в прокате не нервировала, ха-ха.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» фигуристы высказались о том, что в Самаре им пришлось выступать на хоккейной площадке.

Козловский: Арена здесь готова принимать чемпионат России. Хотелось бы дорасти до такого уровня нашего вида спорта, чтобы хоккеисты подстраивались под нас.

Бойкова: Главное, что лед катучий. Формат площадки нам не помешал. Тамара Николаевна [Москвина] ставит фишки на тренировочном катке на четыре метра от бортика, чтобы мы привыкали к хоккейной арене.

Козловский: Признаться, не хотелось бы, чтобы фигурное катание стремилось в направлении сужения льда. Хочется, чтобы наш вид спорта развился до такого уровня, чтобы хоккеисты под нас подстраивались.