Козловский об инциденте с Трусовой: «Выбегание болельщиков – нонсенс. А если бы он поскользнулся и упал?»

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Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский назвал нонсенсом инцидент с участием Александры Трусовой в Самаре.

Сегодня после произвольной программы на этапе Гран-при России один из болельщиков выбежал к Трусовой на лед и подарил цветы.

«Энергия от зрителей – это самое важное. Но я такого не видел. Выбегание болельщиков – это нонсенс.

Все должно быть в рамках безопасности. Главное, чтобы никто не пострадал. А если бы он поскользнулся и упал?» – сказал Козловский.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

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