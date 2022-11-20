Козловский об инциденте с Трусовой: «Выбегание болельщиков – нонсенс. А если бы он поскользнулся и упал?»

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский назвал нонсенсом инцидент с участием Александры Трусовой в Самаре.

Сегодня после произвольной программы на этапе Гран-при России один из болельщиков выбежал к Трусовой на лед и подарил цветы.

«Энергия от зрителей – это самое важное. Но я такого не видел. Выбегание болельщиков – это нонсенс.

Все должно быть в рамках безопасности. Главное, чтобы никто не пострадал. А если бы он поскользнулся и упал?» – сказал Козловский.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐