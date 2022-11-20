Алексей Мишин: «Насчет дурака в адрес Лутфуллина – я этого не говорил. Как я мог такое сказать? Я же Профессор»

Тренер Алексей Мишин прокомментировал победу своего ученика на этапе Гран-при России в Самаре.

После короткой программы, где Лутфуллин упал на выходе из финального вращения, фигурист рассказал, что Мишин назвал его дураком.

«Тенденция‑тенденциями, но если человек может, тогда она реализуется. Если не может – не реализуется. Он может сделать и два сальхова, и два тулупа, и один риттбергер. В принципе, может делать лутц, но не так чтобы на соревнованиях.

Конкуренция в группе? Какой‑то проблемы балансирования и создания обстановки, которая исключает негативные элементы, у меня просто не создалось. Я думаю, что вряд ли создастся. Одна была ситуация, но она была очень давно. Там было два медведя в берлоге.

Насчет дурака в адрес Лутфуллина – я этого не говорил. Это он смоделировал, что я должен был сказать. Но я этого не произносил. Просто он ожидал, что я это скажу, но тем не менее. Как я мог такое сказать? Я же Профессор», – сказал Мишин.