Синицина об уровне российских танцев на льду: «Не назову это провалом. У нас есть сейчас очень сильные пары, и они сами это знают»

Чемпионка мира в танцах на льду , выступающая с , поделилась мнением об уровне танцевальных дуэтов в России.

«Я не назову это провалом. Это абсолютно не так. У нас есть сейчас очень сильные пары, и они сами это знают, что это стимул для них двигаться вперед, развивать себя и танцы на льду, как когда-то делали мы. Все зависит от них самих», – сказала Синицина.

Сегодня дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин одержал победу на этапе Гран-при России в Самаре. В произвольном танце партнер допустил два падения.