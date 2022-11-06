Роман Костомаров: «Ничего не могу сказать о молодых дуэтах в танцах. Смотрел, пока катались Синицина и Кацалапов, Букин и Степанова»
Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров поделился мнением о российском женском катании и танцах на льду.
– За кем по ходу сезона следите больше всего?
– Как и все – за девчонками. Все приходят посмотреть на конкуренцию девочек, которые задрали очень высокую планку.
Наши девчонки исполняют сумасшедшие четверные прыжки, потрясающие программы – за счет этого такая волна популярности в этом виде. В большей степени слежу за девочками.
– Кого бы выделили из дебютировавших молодых дуэтов в танцах? Или они пока отстают от лидеров?
– Не могу ничего сказать. Пока катались Вика Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин с Александрой Степановой, я еще смотрел.
Молодежь пока подбирается к наивысшим ступенькам – пока трудно что-то сказать, – отметил Костомаров.
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