Роман Костомаров: «Ничего не могу сказать о молодых дуэтах в танцах. Смотрел, пока катались Синицина и Кацалапов, Букин и Степанова»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Фигурное катание

Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров поделился мнением о российском женском катании и танцах на льду. 

– За кем по ходу сезона следите больше всего?

– Как и все – за девчонками. Все приходят посмотреть на конкуренцию девочек, которые задрали очень высокую планку.

Наши девчонки исполняют сумасшедшие четверные прыжки, потрясающие программы – за счет этого такая волна популярности в этом виде. В большей степени слежу за девочками.

– Кого бы выделили из дебютировавших молодых дуэтов в танцах? Или они пока отстают от лидеров?

– Не могу ничего сказать. Пока катались Вика Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин с Александрой Степановой, я еще смотрел.

Молодежь пока подбирается к наивысшим ступенькам – пока трудно что-то сказать, – отметил Костомаров. 

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