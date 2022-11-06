Роман Костомаров: «Ничего не могу сказать о молодых дуэтах в танцах. Смотрел, пока катались Синицина и Кацалапов, Букин и Степанова»

Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров поделился мнением о российском женском катании и танцах на льду.

– За кем по ходу сезона следите больше всего?

– Как и все – за девчонками. Все приходят посмотреть на конкуренцию девочек, которые задрали очень высокую планку.

Наши девчонки исполняют сумасшедшие четверные прыжки, потрясающие программы – за счет этого такая волна популярности в этом виде. В большей степени слежу за девочками.

– Кого бы выделили из дебютировавших молодых дуэтов в танцах? Или они пока отстают от лидеров?

– Не могу ничего сказать. Пока катались , и с , я еще смотрел.

Молодежь пока подбирается к наивысшим ступенькам – пока трудно что-то сказать, – отметил Костомаров.