Елена Радионова: «Трусова прибавила с прошлого этапа. Самоделкина достойно откатала произвольную, еще бы довести до идеала четверные, как и Саше»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию оценила результаты соревнований одиночниц на этапе Гран-при России в Самаре.

одержала победу, заняла второе место.

«Результаты были достаточно очевидны, потому что у Сони Самоделкиной был отрыв в короткой программе, несмотря на то, что она выполнила ее с ошибкой.

Видно, что Саша Трусова прибавила с прошлого этапа, невзирая на то, что не получился четверной лутц.

Самоделкина достойно откатала произвольную, еще бы довести до идеала четверные, как и Саше. Видно, что девчонки работают, они всегда хотят идеального, чистого катаниях.

Не забывайте, что прошлый сезон был олимпийским, все девчонки серьезно к нему готовились. Сейчас они выросли, Саше, как и всей нашей тройке, нужно привыкнуть, нужно время на адаптацию.

Им вообще огромный респект за то, что продолжают кататься после олимпийского сезона. На девочек ни в коем случае нельзя на них давить: какие результаты, кто к кому перешел. Им нужно время для адаптации, чтобы получать удовольствие от своего катания», – сказала Радионова.