Трусова о болельщике, который выбежал на лед и вручил ей цветы: «Не знаю, почему он вышел. Испугалась ли? Просто он упал бы, неудобно без коньков»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре, где она стала второй. 

После произвольной программы Трусовой на лед выбежал болельщик. Он вручил фигуристке букет цветов.

«Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают еще на разминке, мне очень приятно.

Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать», – сказала Трусова. 

«Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел.

Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», – цитирует Трусову «Чемпионат.com». 

Задержан фанат, выбежавший на лед после произвольной программы Александры Трусовой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные