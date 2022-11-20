Трусова о болельщике, который выбежал на лед и вручил ей цветы: «Не знаю, почему он вышел. Испугалась ли? Просто он упал бы, неудобно без коньков»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре, где она стала второй.

После произвольной программы Трусовой на лед выбежал болельщик. Он вручил фигуристке букет цветов.

«Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают еще на разминке, мне очень приятно.

Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать», – сказала Трусова.

«Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел.

Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», – цитирует Трусову «Чемпионат.com».

Задержан фанат, выбежавший на лед после произвольной программы Александры Трусовой