Фролова о травме: «Были мысли закончить. Но просто так оставить фигурное катание я не могла»

Фигуристка Анна Фролова высказалась о возвращении на соревнования после стрессового перелома стопы.

Сегодня Фролова, не выступавшая с прошлого года, заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

– Ты можешь рассказать, что с тобой было последние месяцы?

– Вопрос странный. Я не готова пока глубоко обсуждать. Могу сказать, что это было сложно. Я рада, что справилась и вышла.

– В эти месяцы не думала завершать?

– Как спортсмен, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лед, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб. Они всячески меня поддерживали, мы находили силы, чтобы работать дальше.

– Планируются ли в будущем элементы ультра-си?

– Я бы очень хотела выучить, но в первую очередь нужно подумать о здоровье, чтобы восстановить ногу и идти дальше.

– Четверной тулуп – самый близкий элемент в перспективе?

– По секрету: я исполняла его в недокрут. Перед травмой были попытки на выезд.

– Что мотивировало, когда были мысли о завершении карьеры?

– Наверное, я прекрасно понимала, что фигурное катание – вся моя жизнь. Сколько вложено усилий, времени, просто всего. Просто так оставить его я не могла. Я понимала, что не выдала свой максимум, не показала себя полностью и хотела все же выйти.

И, наверное, все наши фигуристки. Я восхищаюсь ими. Они проходят через столько трудностей и всегда показывают высочайший уровень катания. Поэтому от них я тоже черпала мотивацию, – сказала Фролова.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой