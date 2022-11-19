Ясмина Кадырова: «Довольно частая шуточка в нашей группе – будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову»

Пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре (3-е место).

Колесов: Прокат получился неидеальным, я не сделал тулуп. Мы не очень довольны, но настроены бороться в произвольной программе. Чувствуем ли давление более опытных спортсменов? Конечно, оно чувствуется. Но не задумывались о последствиях.

Кадырова: Сложный вопрос. И помогает, и не очень. Трудно ответить.

Колесов: Каково выступать в Самаре? Я уже выступал здесь, но на старом катке, этот намного лучше. На том немного капало сверху...

Кадырова: Мне здесь привычно выступать, но была здесь тоже только на старом катке.

Также Ясмина высказалась о шутках про свою фамилию.

– Ясмина, шутят ли фигуристы про вашу фамилию? Часто ли извиняются?

– Довольно частая шуточка в нашей группе – будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову. Бывает такое иногда. Москвина так шутит? Нет. Кто – буду держать в секрете, – цитирует Кадырову «Спорт-Экспресс».