Самоделкина заявила максимально сложный контент на короткую программу Гран-при в Самаре, Трусова – без тройного акселя

Фигуристка Софья Самоделкина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

Сегодня она планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Александра Трусова заявила на короткую двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Соревнования стартуют в 14:00 по московскому времени.

Гран-при России. «Волжский пируэт». Трусова, Самоделкина и Фролова покажут короткие программы