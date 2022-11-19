Самоделкина заявила максимально сложный контент на короткую программу Гран-при в Самаре, Трусова – без тройного акселя

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

Сегодня она планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Александра Трусова заявила на короткую двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Соревнования стартуют в 14:00 по московскому времени.

Гран-при России. «Волжский пируэт». Трусова, Самоделкина и Фролова покажут короткие программы

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