Самоделкина заявила максимально сложный контент на короткую программу Гран-при в Самаре, Трусова – без тройного акселя
Фигуристка Софья Самоделкина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.
Сегодня она планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Александра Трусова заявила на короткую двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Соревнования стартуют в 14:00 по московскому времени.
Гран-при России. «Волжский пируэт». Трусова, Самоделкина и Фролова покажут короткие программы
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