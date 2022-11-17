Гран-при Японии. Уно, Риццо, Чха Чжун Хван, Франджипани, Сяо Хим Фа, Эгадзе выступят с короткими программами
18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13.03 по московскому времени.
Первая разминка
1. Конрад Орзел (Канада)
2. Стивен Гоголев (Канада)
3. Томоки Хиваташи (США)
4. Маурицио Цандрон (Австрия)
5. Ника Эгадзе (Грузия)
6. Сота Ямамото (Япония)
Вторая разминка
7. Габриэле Франджипани (Италия)
8. Казуки Томоно (Япония)
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
10. Маттео Риццо (Италия)
11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
12. Шома Уно (Япония)
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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