Гран-при Японии. Уно, Риццо, Чха Чжун Хван, Франджипани, Сяо Хим Фа, Эгадзе выступят с короткими программами

18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

(NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.03 по московскому времени.

Первая разминка

1. Конрад Орзел (Канада)

2. (Канада)

3. Томоки Хиваташи (США)

4. Маурицио Цандрон (Австрия)

5. Ника Эгадзе (Грузия)

6. (Япония)

Вторая разминка

7. Габриэле Франджипани (Италия)

8. Казуки Томоно (Япония)

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

10. (Италия)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. (Япония)

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара